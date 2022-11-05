كيان الاحتلال يستنجد بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

العالم - الاحتلال

وجاءت هذه الخطوة بمبادرة من نائب وزير الخارجية في حكومة الاحتلال عيدان رول.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال الاسرائيلي قد نشرت في شهر آب على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تعرض فيها بدء العمل على الشباب ذوي التأثير على الإنترنت مع وزارة الخارجية.

وفي السياق عينه، قال رئيس قسم الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية الصهيونية ديفيد سارانجا في أحد مقاطع الفيديو التي نشرت على الانستغرام "سنقوم بتدريبك، ونزودك بالأدوات، ونعقد ورش عمل، ونعرض لكم محتوى فريدًا ونخرج في جولات ميدانية".

وبناء عليه، توجه عدد كبير من الشبان إلى خارجية الاحتلال وتم اختيار 12 "مؤثرًا على الشبكة" للمشاركة في المشروع "Tik-"Tokers و"YouTubers" و"Instagrammer"، وتم تشخيصهم على أن لهم عدد متابعين يتراوح بين 10 آلاف و500 ألف ينشرون محتوى ذا صلة بالجماهير في الخارج.

وأمس، وصل أعضاء "دفيئة المؤثرين" الى وزارة الخارجية. ومعظم الشبان الذين يشاركون في المشروع لا يتعاملون مع القضايا السياسية أو الأمنية في نشاطهم على الشبكات الاجتماعية، بل ينتجون محتوى في مجالات الكوميديا والسياحة والرياضة والطعام والموسيقى.

وعقد اجتماع أمس وهو الأول من سلسلة اجتماعات سيتعلمون فيها الدبلوماسية الجماهيرية، التاريخ، انتاج محتوى ذي صلة للجمهور في الخارج والوقوف امام الكاميرا، وفقًا لـ "والا".

من جهته، قال نائب رول في لقاء مع مجموعة من الشباب إن "المشروع يربي جيل المستقبل من المؤثرين الذين يشاركون القصة الإسرائيلية على الشبكات الاجتماعية"، وأضاف "استراتيجيتنا هي تقوية المؤثرين "الإسرائيليين".