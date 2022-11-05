رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن للحكومة حل جميع مشاكل المواطنين

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وأضاف سوناك أمس الجمعة في مقابلة مع صحيفة "التايمز": "عليك أن تتأكد عندما تفعل شيئاً ما أن تفعله بكرامة وبصدق مع الناس، لكن بالطبع لا يمكن لأي حكومة أن تحل جميع المشاكل.. الحياة ليست بهذه البساطة".

ولفت المسؤول البريطاني، الذي من المتوقع أن يعلن عن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (56.9 مليار دولار)، إلى أنّ "الثقة في حزب المحافظين قد تضررت بسبب ميزانية سلفته ليز تراس، لكن لا يمكن للناس أن يتوقعوا من الدولة حل جميع المشاكل".

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أنّه سيستعيد ثقة الشعب من خلال الصدق بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة، مؤكّداً ثقته بأنّ الشعب البريطاني سيحكم على ميزانيته الخريفية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر بأنّها "عادلة ورحيمة".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق، أنّ سوناك يعتزم زيادة الضرائب لتغطية عجز قدره 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 57.3 مليار دولار) في ميزانية الدولة.

وكان سوناك أكّد أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية عميقة، مشيراً إلى أنّه "سيضع الاستقرار الاقتصادي والثقة في صميم أجندة الحكومة".

وفي وقتٍ سابق، قال محافظ بنك إنكلترا، إنّ الاقتصاد البريطاني ربما كان على بعد ساعات من الانهيار التام بسبب القرارات التي اتخذتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس.

وكانت الخطة المالية التي طرحتها تراس قد أثارت استياءً كبيراً في الشارع البريطاني، بسبب ما تضمنته من تخفيضات كبيرة في ضرائب الشركات.

وتسبب تطبيق برنامجها بهبوط حادّ في سوق السندات وانهيار معدلات شعبيتها وشعبية حزبها، وقدّمت تراس اعتذاراً عما تسببت به من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معلنةً استقالتها من منصبها.