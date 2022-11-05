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السعودية تحكم بالإعدام مجدداً على فتى اعتُقل حين كان طفلًا

السعودية تحكم بالإعدام مجدداً على فتى اعتُقل حين كان طفلًا
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

حكم على فتي سعودي بالإعدام للمرة الثانية بعد إدانته في إعادة محاكمة بجريمة يُقال إنه ارتكبها عندما كان طفلاً، على حد قول عائلته.

العالم - السعودية

وقضت محكمة سعودية مجددا بإعدام شاب بتهمة ارتكاب جريمتي سطو مسلح وقتل عندما كان قاصرا، وذلك بعد أن نقضت محكمة أعلى حكما سابقا بإعدامه.

ووصفت جماعات حقوقية الحكم بأنه "محاكمة غير عادلة بشكل فادح".

وكان عبد الله الحويطي يبلغ من العمر 14 عاماً عندما اعتقل عام 2017 بتهمة القتل والسطو المسلح.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت الحكم الأصلي بإدانته العام الماضي.

وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أنه لم يكن في مكان الجريمة، وأنه تعرض للتعذيب لتوقيع اعتراف كاذب.

وكان قد صدر على عبد الله الحويطي حكم بالإعدام لأول مرة في عام 2019، بعد أن أدانته محكمة الجنايات بمحافظة تبوك بقتل شرطي بالرصاص أثناء سرقته محل مجوهرات في بلدة ضبا.

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