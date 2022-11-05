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أمير عبد اللهيان يؤكد على النهوض بالعلاقات بين إيران والجزائر

أمير عبد اللهيان يؤكد على النهوض بالعلاقات بين إيران والجزائر
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني خلال لقائه المبعوث الجزائري الخاص لشؤون الأمن الدولي ، على ضرورة تحسين العلاقات بين إيران والجزائر على مختلف المستويات.

العالم - ایران

التقى المبعوث الجزائري الخاص لشؤون الأمن الدولي أحمد بن يمينة اليوم السبت وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان على هامش الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة .

وفي إشارة إلى القدرات الكبيرة للبلدين ، أكد وزير الخارجية الايراني على اهتمام جمهورية إيران الإسلامية بالتعزيز الشامل للتعاون الثنائي مع الجزائر.

ولفت رئيس السلك الدبلوماسي الايراني إلى أن وجهات نظر القادة السياسيين في البلدين متقاربة بل ومتطابقة ، وقال إنه من الضروري تعزيز العلاقات بين إيران والجزائر على المستوى العلمي والسياحي والبرلماني بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

بدوه أعرب أحمد بن يمينة عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية إيران الإسلامية اكثر فاكثر، وأكد على تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بفلسطين.

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