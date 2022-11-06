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حميميم: مسلحو النصرة يحضّرون عملا استفزازيا في إدلب

حميميم: مسلحو النصرة يحضّرون عملا استفزازيا في إدلب
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

العالم - سوريا

كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال إيغوروف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة، يخطط مسلحو "النصرة" الإرهابية (هيئة تحرير الشام) بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض" الإنسانية المزعومة، لعمل استفزازي في محافظة إدلب".

وأضاف أن المسلحين يعدون مقاطع فيديو تمثيلية لنتائج ضربات مفبركة لمخيمات اللاجئين في بلدتي كفر ديان، وكفر جاليس بمحافظة إدلب.

وأوضح أن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمواقع الإنسانية.

وقال: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تسجيل تسع عمليات إطلاق للنار من مواقع "النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب، ثلاث منها استهدفت محافظة إدلب، وواحدة استهدفت محافظة حلب، وخمس استهدفت محافظة اللاذقية".

وتابع: "ألقى الإرهابيون في محافظة إدلب عبوتين متفجرتين يدويتي الصنع على مواقع القوات الحكومية بمنطقة الرويحة باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة سبعة جنود سوريين".

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حميميم: مسلحو النصرة يحضّرون عملا استفزازيا في إدلب

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