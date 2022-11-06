واشنطن أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران

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ولم تحدد صحيفة واشنطن بوست، متى بالضبط أرسلت الولايات المتحدة هذه الطائرات.

وأضافت:"عندما حذرت تقارير استخباراتية مؤخرا من هجمات صاروخية باليستية وطائرات بدون طيار إيرانية وشيكة على أهداف في السعودية، أطلقت القيادة المركزية الأمريكية طائرات مقاتلة متمركزة في منطقة الخليج الفارسي تجاه إيران، كجزء من حالة التأهب القصوى العامة للقوات الأمريكية والسعودية".

والثلاثاء الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية تبادلت معلومات مزيفة استخبارية مع الولايات المتحدة حول "هجوم وشيك" من جانب إيران على أهداف داخل أراضيها.

من جانبها أكدت الخارحية الإيرانية، أن الدول الغربية تتعمد تأجيج الأجواء ضد إيران، بالزعم أن طهران تستعد لضرب السعودية.