قاليباف: العدو يسعى لتحويل الاحتجاج إلى جريمة وصناعة 'داعش' جديدة

العالم - ايران

وأشار " قاليباف " في كلمته خلال الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان صباح اليوم الاحد، الى هدف الاعداء من هذه الحوادث، ورأى أن الذين يديرون أعمال الشغب وهم جهاز الـ "سي.اي.ايه" الاميركية والموساد الصهيوني والمجموعات العميلة لهما لايريدون تحقيق مطالب المحتجين، بل انهم يريدون تحويلها الى اختلاق داعش جديدة.

وتابع قائلا: ان اعداء ايران الذين عجزوا من التسلل الى ايران من حدودها بفضل جهود الشهيد الحاج قاسم سليماني، عمدوا الى انتاج داعش من داخلها.

ودعا رئيس البرلمان الذين يدافعون عن المجرمين الى رؤية حقيقة هؤلاء بأم أعينهم كي يطلعوا على جرائمهم التي تثبت أنهم نسخة جديدة من عصابة "داعش" التي ارتكبت الجرائم في سوريا والعراق.

وأضاف قائلا: ان هؤلاء المجرمين الذين عذبوا الناس دون أي دليل يعرضون افلام جرائمهم بكل فخر في مواقع التواصل، ودعا الذين يدافعون عنهم رؤية هذه الحقائق بدلا من الانصات للقنوات التابعة للذين يقيمون في لندن.

وشدد رئيس البرلمان على أن هؤلاء المجرمين يبررون جرائمهم بدعوى أن القوات الامنية تقتل المعترضين، وقال: في حين أن هذه القوات انما تعمل لحفظ الامن ومزودة بأدوات لمواجهة الذين يقومون بأعمال الشغب فقط.