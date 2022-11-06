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استشهاد 4 عناصر من الشرطة في بمبور

استشهاد 4 عناصر من الشرطة في بمبور
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد شرطة بمبور في محافظة سيستان وبلوجستان ان حادثة بمخفر الشرطة وحماية الطرق على محور إيرانشهر - بامبور ، أسفرت عن استشهاد 4 من عناصر شرطة تلك المدينة.

العالم - ايران

واضاف ان الموضوع قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

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