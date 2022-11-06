أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 6نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- ايران ..

رئيس الجمهورية يؤكد فشل الأعداء في زعزعة الأمن والإستقرار في إيران .

- جوان ..

الوزير عبد اللهيان ..إيجاد فوضى في إيران هي الخطة الأمريكية البديلة او الخطة بي .

- ابرار ..

البيت الابيض يتراجع عن أوهام وإدعاءات بايدن الأخيرة المعادية لإيران .

- جوان ..

نتائج إستطلاع بفلسطين المحتلة .. " اسرائيل " لن يكون لها وجود في الخارطة بعد ربع قرن .

- قدس ..

بن سلمان لم يرحم حتى بأبن عمه.. حكم بالمؤبد للأمير عبد الله آل سعود .

- عصر ايرانيان ..

إحتمال إلغاء التعرفات الجمركية بالكامل بين إيران وخمسة بلدان بمنظمة أوراسيا .

- مردم سالاري ..

إنتخابات الكونغرس النصفية تطرق الأبواب بأمريكا .. الثلاثاء المقبل قد يكون مرا للديمقراطيين .

-خراسان ..

محافل بالحزب الجمهوري .. لن ندفع سنتا واحدا كمساعدات لأوكرانيا في حالة الفوز بالإنتخابات .

- آرمان امروز ..

إشتداد حدة المعارك بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية بمنطقة خيرسون .

- كيهان ..

صحف بريطانية تتحدث عن تدهور مستوى المعيشة حيث يعصف الغلاء والتضخم والبطالة بالإقتصاد .

-سياست روز ..

تظاهرات في المنامة والمدن البحرينية الأخرى ضد الإنتخابات الصورية للنظام الخليفي .

_ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

1- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن زيارة بابا الفاتيكان للبحرين في مقالها ( ما هي رسالة هذه الزيارة ؟)..

لم يعر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اهمية لكل الانتقادات عندما قرر زيارة البحرين تلبية لدعوة من ملكها للمشاركة في "ملتقى الحوار والتعايش بين الشرق والغرب" بالمنامة .

البابا صم اذنيه مع الاسف عن تلك الانتقادات التي اكدت و اوضحت له ان البحرين يحكمها نظام ديكتاتوري استبدادي لا يفهم معنى حقوق الانسان ولا مفوم التعايش ولا لاية مفاهيم كهذه .

( لا ندري هل تصور البابا أن النظاما يضطهد شعبه بأفظع السبل مؤهل للتحول لداعية تعايش في العالم ؟)

نظام لايستطيع التعايش مع مواطنيه الا عبر القمع والاضطهاد والعنف كيف يستطيع العمل علىايجاد تعايش سلمي بين الشرق والغرب "؟. والا يتصور البابا فرانسيس ان النظام الخليفي خدعه وخدع العالم بعقد مثل هذا الملتقى لاخفاء وجهه الحقيقي البشع الذي لا يعترف باية مفاهيم انسانية وذلك لاضفاء نوع من الشرعية الكاذبة على الانتخابات الصورية القريبة التي ينظمها لتكريس وجوده .

واخيرا دعونا نسأل , لماذا لم يكلف البابا فرانسيس نفسه عناء القاء ولونظرة عابرة على الملف الاسود للنظام الخليفي قبل هذه الزيارة ؟

2- قدس ..

في مقالها ( الكيان الصهيوني سيزول خلال ربع قرن )..كتبت صحيفة قدس ..

نتانياهو يعيش بغمرة احلامه وسعادته منتشيا بالفوز في الانتخابات والعودة للسلطة رغم كل قضايا الفساد التي تلاحقه متجاهلا واقع كشفت عنه نتائج احدث استطلاع للرأي بفلسطين المحتلة تقول ان هذا الكيان قد لن يبقى في خارطة العالم خلال ربع قرن .

( إن هناك مخاوف جدية بفلسطين المحتلة من أن تسرع عودة نتانياهو من وتيرة زوال الكيان الصهيوني بتفاقم الخلافات الداخلية )

خاصة مع وصول احزاب صهيونية يمينية هي الاكثر تطرفا وعنصرية بتقييم المحافل والاوساط الصهيونية نفسها .

ان نتانياهو مقبل على تشكيل حكومة سيكون بقاءها مرهون بتلبية شروط وسياسات هذه الاحزاب, وهذا يعني تصعيد المخططات الصهيونية بالضفة الامر الذي سيعجل بتفجير انتفاضة مسلحة شاملة تنظم فصائل غزة بقدراتها الصاروخية لها وربما يشعل التطرف الصهيوني نيران حرب شاملة بالمنطقة رغم انهيار الداخل بفلسين المحتلة نفسها الامر الذي سينهي وجود الكيان .

3- ابرار ..

صحيفة ابرار سلطت الضوء على الاجواء بباكستان بعد محاولة اغتيال عمران خان وكتبت في تقريرها ( خان يلوح بقرب العودة للساحة )..

قال رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان انه يستعد العودة لميدان العمل السياسي وللتظاهرات المناهضة للحكومة بمجرد تعافيه من الاصابة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها .

( عمران خان إتهم رئيس الوزراء شهباز شريف ومسؤولين بحكومته بالوقوف وراء محاولة الإغتيال وتوعد بملاحقتهم قانونيا )

الشرطة الباكستانية اكدت ان المتهم باطلاق النار على خان اعترف بأن الغضب مما وصفه بخداع خان للمواطنين هو الذي دفعه لمحاولة اغتياله , كما اقر بأنه نفذ الجريمة بمفرده .

وفي تطور اخر رفضت حكومة شهباز شريف مطالبة عمران خان وانصاره باجراء انتخابات مبكرة مؤكدة ان الانتخابات ستجري بموعدها نهاية 2023 .

4- خراسان ..

في مقاله الذي يحمل عنوان ( تلاشي واضمحلال نفوذ بالباحة الخلفية ) ..

هذا ما تواجهه الولايات المتحدة منذ مدة على صعيد علاقاتها مع بلدان امريكا اللاتينية .. فمثلا وضع اللقاء الاخير بين الرئيسين لفنزويلي والكولومبي نهاية لفتور العلاقات بين البلدين منذ 2019

وهو فتور نجم عن ضغوط امريكية على كولومبيا في حينها لفرض عزلة على فنزويلا .

( إن الولايات المتحدة تشهد وصول نظم مناهضة لها في بلدان تعتبرها باحة خلفية لها , بلدان مثل شيلي والأرجنتين وكولومبيا)

وكما كانت تصنف فنزويلا نفسها كباحة خلفية لها قبل سنوات .

ان النفوذ الامريكي يتضاءل بشكل متسارع في امريكا اللاتينية وحتى في البرازيل بعد هزيمة رئيسها الغربي الميول الذي يوصف بترامب الصغير مقابل منافسه اليساري دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية.

5- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن ( الإنتخابات في "إسرائيل" ) وبعد استعراض طويل للنتائج وحصص الاحزاب من مقاعد الكنيست ..

سيواجه نتانياهو واقعا صعبا للغاية على الصعيدين الداخلي والدولي بمجرد انتهاء افراحه بالعودة للسلطة .

( إن الكيان الصهيوني مقبل على المزيد من الأزمات والصرعات الداخلية وحتى بين أجنحة اية حكومة إئتلافي سيشكلها نتانياهو)

كما ان وجود احزاب اكثر صهيونيتا وتطرفا وعنصرية في السلطة سيدفع هذا الكيان بالضرورة لتصعيد وحشيته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة لتحقيق احلام ذلك التيار الصهيوني الذي لا يرفض حل الدولتين فحسب ولا حتى حل ايجاد كانتونات فلسطينية مبعثرة بالنقب فقط, بل يرفض ايضا اي وجود فلسطيني بفلسطين من الاساس . والكيان قد يشعل نيران حرب بالضفة معجلا بالانتفاضة المسلحة , حرب تشمل غزة بترسانتها الصاروخية وربما يستفز لبنان وحزب الله ايضا . وسيصعد من محاولاته لعرقلة احياء الاتفاق النووي وربما قد يسيئ فهم واقع تغير الموازنات والمعادلات الاقليمية والدولية وعندها سيدفع ثمنا يفوق قدراته .