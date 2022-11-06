کامیرا العالم فی عنابر صواریخ 'صياد 4B' ومنظومة 'باور 373' المحدثة

العالم – إيران

هو الجديد في إنتاج الصناعات الدفاعية الإيرانية.. حيث أزاحت طهران الستار لتعطي انطلاقة العمل لخط لإنتاج صاروخ صياد 4B بشكل مكثف على المستوى الصناعي، لتسلمه إلى سلاح الدفاعات الجوية.

صاروخ صياد 4B البعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وتم اختباره وتقييمه من الناحية العملياتية لأول مرة باستخدام منظومة باور 373 المحدثة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش التدشين قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني: "نكشف اليوم عن أحد الإنجازات الدفاعية والوطنية العظيمة، بناء على الاحتياجات التي نشعر بها أجرينا اختبار الصاروخ 4B بمنظومة باور 373 المحدثة، بإصابة الهدف المحدد وعلى مسافة 350 كيلومترا.. هذه المنظومة تستطيع مواجهة الأهداف الجوية الثابتة والصواريخ الباليستية وجميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات. "

صاروخ 'صياد 4B' البعيد المدى تم اختباره وتقييمه بمنظومة باور المحدثة.. وبعد الكشف عن الهدف العمودي أي البعيد الثابت على مدى أكثر من 450 كيلومترا بواسطة رادار نظام باور، تم تعقبه على مدى 405 كيلومترات، ومن ثم تمت إصابته وتدميره بالكامل.

هذا وقد زاد مدى نظام باور الذي تمت ترقيته إلى 450 كيلومترا، كما ارتفع مدى الصاروخ في هذه المنظومة من 200 كيلومتر إلى 300 كيلومتر.

من جانبه أوضح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد عليرضا صباحي فرد على هامش المراسم قائلاً: "كلما تقدمت التهديدات إلى الأمام فإن أنظمة دفاعاتنا الجوية تتقدم أكثر إلى الأمام وتستبق التهديدات.. ما نمتلكه اليوم من أنظمة دفاعية وعلى رأسها منظومة باور 373 يثبت أننا على أعلى مستوى من التقنيات عالميا."

هذه المنظومة الدفاعية الحديثة قادرة على إشراك ستة أهداف وضربها في وقت واحد، وستلعب بالتأكيد دورا مهما للغاية في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة، وتزيد الأمن لأجواء البلاد بحسب المعنيين الذين أكدوا مرارا أن إيران تواصل تطوير قدراتها الصاروخية وصناعاتها الدفاعية، فهو بالنسبة لها ملف غير قابل للتفاوض، لأنه الأساس في ضمان أمن بلادها واستقرار المنطقة.

تكشف إيران مرة أخرى عن صاروخ جديد وإنجاز حديث.. ورسالتها واضحة أنها مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية لتكون جاهزة للرد على أي تهديد يستهدفها.

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