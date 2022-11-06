الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصناعات الدفاعية الإيرانية

کامیرا العالم فی عنابر صواریخ 'صياد 4B' ومنظومة 'باور 373' المحدثة

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2022.11.06 ­ أزاحت القوات المسلحة الإيرانية الستار عن نظام الدفاع الجوي المحدث البعيد المدى باور 373، ودشنت خط إنتاج صواريخ صياد'4B'، حيث قام وزير الدفاع محمد رضا آشتياني بإزاحة الستار عن منظومة باور المحدثة بمدى يزيد على 300 كيلومتر، كما قام الوزير بتدشين خط إنتاج صواريخ صياد '4B' للدفاع الصاروخي بعيدة المدى.

العالم إيران

هو الجديد في إنتاج الصناعات الدفاعية الإيرانية.. حيث أزاحت طهران الستار لتعطي انطلاقة العمل لخط لإنتاج صاروخ صياد 4B بشكل مكثف على المستوى الصناعي، لتسلمه إلى سلاح الدفاعات الجوية.

صاروخ صياد 4B البعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وتم اختباره وتقييمه من الناحية العملياتية لأول مرة باستخدام منظومة باور 373 المحدثة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش التدشين قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني: "نكشف اليوم عن أحد الإنجازات الدفاعية والوطنية العظيمة، بناء على الاحتياجات التي نشعر بها أجرينا اختبار الصاروخ 4B بمنظومة باور 373 المحدثة، بإصابة الهدف المحدد وعلى مسافة 350 كيلومترا.. هذه المنظومة تستطيع مواجهة الأهداف الجوية الثابتة والصواريخ الباليستية وجميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات. "

صاروخ 'صياد 4B' البعيد المدى تم اختباره وتقييمه بمنظومة باور المحدثة.. وبعد الكشف عن الهدف العمودي أي البعيد الثابت على مدى أكثر من 450 كيلومترا بواسطة رادار نظام باور، تم تعقبه على مدى 405 كيلومترات، ومن ثم تمت إصابته وتدميره بالكامل.

هذا وقد زاد مدى نظام باور الذي تمت ترقيته إلى 450 كيلومترا، كما ارتفع مدى الصاروخ في هذه المنظومة من 200 كيلومتر إلى 300 كيلومتر.

من جانبه أوضح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد عليرضا صباحي فرد على هامش المراسم قائلاً: "كلما تقدمت التهديدات إلى الأمام فإن أنظمة دفاعاتنا الجوية تتقدم أكثر إلى الأمام وتستبق التهديدات.. ما نمتلكه اليوم من أنظمة دفاعية وعلى رأسها منظومة باور 373 يثبت أننا على أعلى مستوى من التقنيات عالميا."

هذه المنظومة الدفاعية الحديثة قادرة على إشراك ستة أهداف وضربها في وقت واحد، وستلعب بالتأكيد دورا مهما للغاية في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة، وتزيد الأمن لأجواء البلاد بحسب المعنيين الذين أكدوا مرارا أن إيران تواصل تطوير قدراتها الصاروخية وصناعاتها الدفاعية، فهو بالنسبة لها ملف غير قابل للتفاوض، لأنه الأساس في ضمان أمن بلادها واستقرار المنطقة.

تكشف إيران مرة أخرى عن صاروخ جديد وإنجاز حديث.. ورسالتها واضحة أنها مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية لتكون جاهزة للرد على أي تهديد يستهدفها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

وزير الدفاع: منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية

العميد صباحي فرد: باور 373 قادرة على مواجهة مقاتلات الجيل الخامس

العميد صباحي فرد : منظومة باور 373 الصاروخية خاضت مرحلة الاختبارات الاولية

منظومة باور 373 الصاروخية ستدخل مرحلة الاختبارات النهائية قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هكذا قطعت ايران لسان بايدن بزلّة لسانه!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 06-11-2022

المدهون: 'الأسرى في سجون الإحتلال يتعرضون لحرب وحشية بقرار سياسي'

خبراء: العقوبات لم تؤثر على اقتصاد روسيا كما توقع الغرب

بالفيديو.. ناشطون عن حفل رقص مختلط: أين التطور والانفتاح والترفيه في ذلك؟

الصناعات الدفاعية الإيرانية کامیرا العالم فی عنابر صواریخ 'صياد 4B' ومنظومة 'باور 373' المحدثة