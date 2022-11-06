هجوم إرهابي على مقر عسكري في ماهشهر

العالم - ايران

اوضح بيان صادر عن العلاقات العامة لفيلق ولي عصر (عجل الله تعالى فرجه): انه استمرارا للاعمال التخريبية التي يقوم بها عناصر معادية للثورة الاسلامية بهدف انعدام الامن في محافظة خوزستان، تعرض أحد المقرات العسكرية في مدينة ماهشهر لهجوم إرهابي فجر اليوم الأحد 6 نوفمبر.

واضاف البيان ان القوات الامنية لحماية المقر اطلقت النار على عنصرين ارهابيين كانا يستقلان دراجة نارية ، مما أدى إلى إصابة أحدهما ثم توفى على الرغم من استخدام جميع الإجراءات الطبية لتحسين حالته.

وبحسب البيان يتم حاليا اتخاذ إجراءات أمنية واستخباراتية لتحديد هوية العنصر الثاني والقبض عليه.