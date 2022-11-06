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هجوم إرهابي على مقر عسكري في ماهشهر

هجوم إرهابي على مقر عسكري في ماهشهر
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت العلاقات العامة لفيلق ولي عصر (عجل الله تعالى فرجه) التابع لحرس الثورة الإسلامية في محافظة خوزستان تعرض مقر عسكري في مدينة ماهشهر جنوب المحافظة لهجوم إرهابي فجر اليوم الأحد.

العالم - ايران

اوضح بيان صادر عن العلاقات العامة لفيلق ولي عصر (عجل الله تعالى فرجه): انه استمرارا للاعمال التخريبية التي يقوم بها عناصر معادية للثورة الاسلامية بهدف انعدام الامن في محافظة خوزستان، تعرض أحد المقرات العسكرية في مدينة ماهشهر لهجوم إرهابي فجر اليوم الأحد 6 نوفمبر.

واضاف البيان ان القوات الامنية لحماية المقر اطلقت النار على عنصرين ارهابيين كانا يستقلان دراجة نارية ، مما أدى إلى إصابة أحدهما ثم توفى على الرغم من استخدام جميع الإجراءات الطبية لتحسين حالته.

وبحسب البيان يتم حاليا اتخاذ إجراءات أمنية واستخباراتية لتحديد هوية العنصر الثاني والقبض عليه.

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