الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"البابا فرنسيس"ينهي زيارته للبحرين ويتجه إلى روما

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

اختتم بابا الفاتيكان فرنسيس زيارته الثانية للجزيرة العربية والأولى للبحرين، وهي الزيارة الخارجية التاسعة والثلاثين للحبر الأعظم.

العالم - اوروبا

وأقلعت طائرة رئيس الكنيسة الكاثوليكية من البحرين ظهر اليوم، وعلى متنها صحفيون ووفد الفاتيكان متجهة إلى روما.

ومن المتوقع وصول طائرة البابا إلى الفاتيكان في وقت مبكر من مساء اليوم.

وكثف البابا (85 عاما) خلال الزيارة حواره مع ممثلي الدين الإسلامي كما طالب بإحلال السلام في الصراعات العالمية ومنها أزمة أوكرانيا.

كما طالب البابا مملكة البحرين أيضا بالحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير ظروف عادلة للعاملين الوافدين.

كان البابا فرنسيس توجه إلى البحرين يوم الخميس الماضي في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية للمملكة.

وجاءت الزيارة بمناسبة منتدى مشترك بين الأديان في البحرين.

روابط ذات صلة

شاهد.. البابا يدعو نظام البحريني لعدم انتهاك حقوق الإنسان

شاهد.. المعارضة البحرينية تعلن موقفها من خطاب البابا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا: عدائية أمريكا تمثل إرهاباً اقتصادياً على الشعوب

"البابا فرنسيس"ينهي زيارته للبحرين ويتجه إلى روما

في مواصلة العدوانية ضد ايران.. واشنطن أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران

حرس الثورة للعالم: إستمرار توسيع صناعة الصواريخ لأوزان أكثر من 500 كغم + فيديو

شاهد.. حريق يلتهم منطقة الوزيرية في بغداد

السوداني يحيل الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد