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إدانة حقوقية دولية للأعمال الإرهابية ضد رجال الشرطة الإيرانية

إدانة حقوقية دولية للأعمال الإرهابية ضد رجال الشرطة الإيرانية
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أدانت المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب، الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة الإيرانية أخيرا.

العالم إيران

وأشار "صباح الصافي" رئيس المنظمة العالمية للدفاع عن الضحايا الإرهاب التي تتخذ من كندا مقراً لها اليوم الأحد في بيان إلى العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الشرطة الإيرانية في أعمال الشغب الأخيرة وأضاف: أن هذه المنظمة تدين هذا العمل الإرهابي الذي يحمل صبغة "داعش" الإرهابي الذي خلف بصمته بطريقته القذرة في القتل والذبح.

وتابع: لذا تدعو المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب الحكومة الإيرانية لتبني ملاحقة "داعش" وداعميه من حكومات مجرمة وأحزاب فاسدة هدفها القتل والتخريب وتفكيل (ترهيب) الشعوب بوسائل شتى تحت شعار "إلى متى يقتلونا ونسكت".

يذكر أن إرهابي مسلح هاجم يوم 26 أكتوبر الماضي الزوار والمصلين في مرقد السيدأحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) شقيق الامام الرضا عليهما السلام، في مدينة شيراز، وتبنى تنظيم داعش هذا العمل الإرهابي.

وأسفرت هذه العملية الإرهابية عن سقوط 13 شهيدا وإصابة 30 من زوار وخدمة المرقد.

كما هاجم المشاغبون الخميس الماضي (3 نوفمبر) قوات الأمن في محافظة ألبرز غرب العاصمة طهران، مما أدى إلى استشهاد أحد قوات التعبئة وإصابة نحو عشرة من قوات الأمن.

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