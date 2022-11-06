طالبان تتعهد بإعادة إعمار أفغانستان دون دعم أجنبي

العالم - افغانستان

وقال ذبيح الله مجاهد، متحدث الحركة، في مؤتمر صحفي إنه "لا توجد حاجة لمساعدة الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى" في عمليات إعادة إعمار البلاد، حسبما نقلت وكالة "أريانا نيوز" المحلية.

وجاءت تصريحات مجاهد في إطار انتقاده للرئيس الأمريكي جو بايدن، على وصفه أفغانستان بأنها "مكان مهجور".

وأضاف: "سنعيد بناء بلادنا دون أي دعم أجنبي، إذا تفاعلوا معنا من خلال القنوات القانونية والطرق المشروعة فسنستجيب بشكل إيجابي لهم، أما إذا قالوا أشياء يائسة ومعقدة فهذا يعنيهم".

وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت حركة طالبان أن حكومة أفغانستان تتطلع إلى دعم الأمة الإسلامية لشعب بلادها ولا يهمها الاعتراف الدولي بحكومتها.

وشكلت حركة طالبان حكومة مؤقتة في أفغانستان عقب سيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، منذ منتصف أغسطس/ آب 2021.

وباءت بالفشل جميع الجهود الدبلوماسية للحركة لتأمين اعتراف دولي بها، حيث تشترط جميع حكومات العالم وخاصة الغربية منها، من أجل الاعتراف الرسمي، تشكيل حكومة تضم كافة أطياف المجتمع الأفغاني واحترام حقوق الإنسان.