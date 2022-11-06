ناشط سعودي يكشف السبب الحقيقي وراء 'هدد جدة'

العالم- السعودية

وقال الحساب المشهور بمصداقية تسريباته: "السبب الرئيسي للبدء بعمليات العدم في جدة بالسرعة التي حصلت؛ يعود إلى خروج عدة طائرات درونز من أحد أحياء المدينة".

وأضاف "العهد الجديد" أن تلك المسيرات قامت بقصف أحد الموانئ، لذلك بدأت السلطات السعودية "بالهدد" بحجة تطوير المدينة.

وأشار الحساب إلى أن "هذا مؤشر خطير على الاختراق الأمني الكبير في البلد".

وكان العديد من المنظمات الحقوقية دعت المجتمع الدولي للتدخل السريع والحاسم لوقف عمليات الهدم تلك والإخلاء القسري لسكان المدينة دون توفير بدائل لهم، وأن ذلك ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي السياق ذكر الدكتور عبد الله العودة، رئيس قسم الدول الخليجية في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN، أن المنظمة قامت بتقديم تقريرها عن انتهاكات عملية التهجير القسري في مدينة جدة، والذي أصبح يعرف بهدد جدة، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي.

وبحسب موقع "صوت الناس"، الذراع الإعلامية لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، فإن التقرير أرسل أيضًا إلى المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT)؛ للنظر في إمكانية انتداب وفد للسعودية لتقصي الحقائق والوقوف على حجم الضرر الذي ألم بالسكان من مواطنين ومقيمين، وأيضًا لقياس الأضرار البيئية التي لحقت بمدينة جدة جراء الهدم العشوائي.