الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. إيران تزيح الستار عن صاروخ 'صياد 4 بي'

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أزاحت القوات المسلحة الإيرانية الستار عن نظام الدفاع الجوي المحدث باور ثلاثمئة وثلاثة وسبعين بمدى يزيد على ثلاثمئة كيلومتر، كما أعلنت تدشين خط إنتاج صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى صياد 'أربعة بي'.

العالم – خاص بالعالم

والسبت رعى العميد امير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية وبحضور مجموعة من قادة القوات المسلحة ، اختبار طيران محرك رافع شبه المداري في صاروخ قائم مئة الحامل للاقمار الصناعية.

في التفاصيل، خطوة الى الامام في زيادة القدرات الدفاعية الايرانية كانت في ازاحة القوات المسلحة الإيرانية الستار عن نظام الدفاع الجوي المحدث باور ثلاثمئة وثلاثة وسبعين ،وهو نتاج متقدم لمجموعة من خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد.

اختبار منظومة 'باور ثلاثمئة وثلاثة وسبعين المطورة ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى تمت بنجاح عبر صاروخ صياد اربعة بي بعيد المدى، يعمل بالوقود الصلب، ما يؤشر لدخول ايران بقوة الى عالم الانظمة الصاروخية الاعتراضية .

وفي هذا الاختبار ، تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن اربعمئة وخمسين كيلومتر بواسطة الرادار المطور لمنظومة باور وتم تعقبه على مدى حوالي اربعمئة وخمسة كيلومترات وتمت إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من ثلاثمئة كيلومتر .بمعنى اخر فإن اي تهديدات جوية مفترضة من الاعداء ستكون حتما بمرمى تلك الصواريخ الدفاعية المتطورة

وفي ردود الافعال، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تطوير ايران المستمر لبرنامجها الصاروخي، ووصفت التجربة الصاروخية الأخيرة لحرس الثورة الإسلامية بأنها عملٌ يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.ولوح متحدثٌ باسم الخارجية الأميركية أن بعزم واشنطن فرض حظر جديد على طهران لمواجهة ما وصفه بالتقدم الإضافي في برنامجها الصاروخي الباليستي.

ورغم سياسة الحظر الاميركية والغربية ضد ايران الا ان الاخيرة وبفضل خبرات علماءها وتضحياتهم تمضي قدما في امتلاك تقنيات صاروخية نوعية ضمن التقدم الكبير والمستمر الذي تواصله طهران في المجالات العلمية والدفاعية.

روابط ذات صلة

واشنطن أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران

هكذا قطعت ايران لسان بايدن بزلّة لسانه!

قاليباف: العدو يسعى لتحويل الاحتجاج إلى جريمة وصناعة 'داعش' جديدة

عن ماذا تكشف زلة لسان بايدن حول ايران.. شاهد الفيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران تهزم البرازيل وتتربع على قمة كأس القارات الشاطئية

شاهد.. إيران تزيح الستار عن صاروخ 'صياد 4 بي'

البرلمان السوري يناقش مشروع قانون الموازنة العامة 2023

"نفتالي بينيت" يقدم استقالته من منصبه

حماس تعتقل شخصين متورطين في إطلاق صواريخ على كيان الإحتلال

الرئيس العراقي يتوجه لمصر للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ العالمي