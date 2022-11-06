أميرعبداللهيان: أتمنى أن يكون لدينا أفضل ظهور في المونديال

العالم – إيران

وأعلن وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الأحد، في كلمة أمام الاجتماع التنسيقي الثاني لوزراء ومسؤولي الأجهزة المعنية في مجال مشاركة إيران في مونديال قطر: تم تشكيل لجنة عليا للمونديال منذ أشهر برئاسة الدكتور مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية وقد قام وزير الرياضة والشباب وفريقه من زملائه في قطاع الرياضة بالحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات في هذا السياق، وفي الأشهر الماضية قمنا بدعوة السفير الإيراني في قطر دهقاني، لحضور هذا الاجتماع لتنسيق العمل أكثر فأكثر.

وأشار إلى أنه: لحسن الحظ أن التنسيق الفني والرياضي والتنسيقات في المجالات الثقافية والسياسية والأمنية وفي مجال السياحة والاتصال والنقل وغيرها من المجالات كان يجري بشكل جيد حتى هذه اللحظة.

وأضاف: لكن المهم بالنظر إلى الوقت المحدود الذي أمامنا، هو انه أن يكون لدينا أفضل حضور في مباريات المونديال من خلال التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات النظام والحصول على أفضل نتيجة بإذن الله.

وتابع وزير الخارجية الإيرانية أنه و: من أجل تسجيل أفضل حضور إن شاء الله بالتنسيق مع الوزراء الحاضرين في الاجتماع ورئيس اللجنة الأولمبية الذي سيساعد فريق الزملاء، وبمساعدة السيد تاج واتحاد كرة القدم نتمنى أن نكون قادرين على رفع مستوى لجنة المتابعة للبلاد إلى مستوى مساعدي الوزراء والأجهزة لتقديم الدعم الكامل للأمور وفي نفس الوقت يمكن أن تكون هذه اللجنة على مستوى المدراء العامين و عند الضرورة تواجد مساعد الوزراء وحتى إذا لزم الأمر في الدوحة.