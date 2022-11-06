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السديس يُمعن بالانبطاح واذلال نفسه لابن سلمان!

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

دشن الرئيس العام للحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس، لوحة جدارية للملك سلمان على مبنى الرئاسة في مكة المكرمة، بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تولّي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في المملكة.

العالم- السعودية

وقال "السديس" في كلمته التي ألقاهاه في المراسم: "واجبنا أن نكون بناءً صلبًا ودرعًا رادعًا لأعدائنا بولائنا ولزوم ولاة أمرنا بالسمع والطاعة" على حد تعبيره.

وفي السياق قال الناشط السعودي تركي الشلهوب في تغريدة على تويتر ناشرا فيديو بهذا الخصوص "ان السديس يُمعن بالانبطاح واذلال نفسه للطاغية ابن سلمان".

واضاف : "ملاحظة: الفيديو بعد أن غصبه ابن سلمان، وأخذه منه معظم ثروته التي جمعها بطرق غير شرعية".

وأصبح السديس، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان كشف حساب العهد الجديد أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان أمر بإجراء تحقيق مع الداعية في اتهامات فساد، وأرغمه على التخلي عن جزء كبير من ثروته الضخمة والتي تبلغ حوالي 600 مليون ريال سعودي.

وقال الحساب الذي ينشط على "تويتر"، "لم يبقَ أحد إلا ضربه ابن سلمان؟ وصل الأمر مؤخراً إلى الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس، حيث كلّف مبس هيئة مكافحة الفساد بإجراء تحقيق بثروته، واكتشفوا أن قيمة أملاكه قد تجاوزت الـ600 مليون ريال".

وقال الحساب الذي دأب على نشر أخبار إنه "بعد المساومة والتهديد بعزله من المنصب، تنازل عن معظم ثروته"

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