شاهد.. ايران تبلغ النهائي السادس لها في تاسع مشاركة في البطولة

خاص العالم

وتعتبر روسيا صاحبة الرقم القياسي بأربعة ألقاب ومن ثم ايران والبرازيل ثلاثة ألقاب.

يستضيف برنامج "فار" المدرب و المحلل الكروي الكابتن مرتضى أميني سوداني ليجيب عن الاسئلة التالية..



1-كابتن: ايران تأهلت بجدارة الى المباراة النهائية رغم أن مبارياتها الصعبة، كيف رأيت أداء المنتخب الوطني؟



2-الكرة الشاطئية تقام في ثلاثة اشواط وعادة يكون الشوط الثالث مهم جدا لنظرا هبوط اللياقة البدنية على الرمال، ولكن شاهدنا لاعبي ايران بلياقة عالية جدا خلال اهذه الدورة؟



3-في هذه البطولة شاهدنا مشاركة الحراس في اللقاء وتسجيلهم الأهداف أكثر من ذي قبل، خاصة حارسا ايران بهزادپور واحمدزاده وسجلا أهدافا جميلة ومهمة؟



4-اوکتاویو البرازيلي الذي درب المنتخب الايراني لسبع سنوات و شاهدنا تطور المنتخب الوطني خلال هذه الفترة تحت قيادته وفاز بالبطولة للمرة الاولى مع ايران، شاهدناه اليوم يقود المنتخب البرازيلي، كيف ترى المنتخب الايراني بقيادة اوكتاويو والمنتخب الحالي بقيادة علي نادري، رغم التغييرات الواسعة في التشكيلة؟



5-مباريات الدوري المحلي ستبدأ بعد اسبوعين ولكن لحد الآن الكرة الشاطئية ليس لديها رئيس أو حتى اتحاد وفقط السيد امیرحسین محتشم هو مسؤول الكرة الشاطئية الان، لماذا كل هذا الاهمال لفريق عالمي احرز عدة بطولات مهمة؟



6-المنتخب الايراني تم استدعاؤه الى البطولة الدولية التي ستقام لاحقا في البرازيل، كيف ترى المشاركة في مثل هذه البطولات واللعب أمام الفرق الكبيرة؟

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