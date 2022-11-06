عودة الهدوء إلى مدينة مريوان الإيرانية بعد أعمال شغب

العالم – إيران

وبذريعة وفاة السيدة "نسرين قادري" البالغة من العمر 35 عاماً من أهالي المدينة والتي توفيت يوم الجمعة في منزلها بطهران، لجأ البعض إلى أعمال شغب في المدينة.

وردد المتظاهرون هتافات معادية، وقاموا بإحراق الإطارات وتكسير الكتل الأسمنتية على أرضية الشوارع، مؤججين الأجواء لفترة من الزمن.. كما هاجموا مكتب العلاقات العامة لمكتب نائب مدينتي مريوان وسروآباد في مجلس الشورى الإسلامي وكسروا زجاج ولوحة هذا المكتب.. ورشقوا بالحجارة مبنى مجلس مدينة مريوان.

وأكد المصادر أن الهدوء يسود المدينة ولا توجد مشكلة خاصة في هذا الشأن.