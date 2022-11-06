الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عودة الهدوء إلى مدينة مريوان الإيرانية بعد أعمال شغب

عودة الهدوء إلى مدينة مريوان الإيرانية بعد أعمال شغب
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر إعلامية ورسمية عودة الهدوء إلى مدينة مريوان الإيرانية بعد أعمال شغب اندلعت إثر وفاة مواطنة.

العالم إيران

وبذريعة وفاة السيدة "نسرين قادري" البالغة من العمر 35 عاماً من أهالي المدينة والتي توفيت يوم الجمعة في منزلها بطهران، لجأ البعض إلى أعمال شغب في المدينة.

وردد المتظاهرون هتافات معادية، وقاموا بإحراق الإطارات وتكسير الكتل الأسمنتية على أرضية الشوارع، مؤججين الأجواء لفترة من الزمن.. كما هاجموا مكتب العلاقات العامة لمكتب نائب مدينتي مريوان وسروآباد في مجلس الشورى الإسلامي وكسروا زجاج ولوحة هذا المكتب.. ورشقوا بالحجارة مبنى مجلس مدينة مريوان.

وأكد المصادر أن الهدوء يسود المدينة ولا توجد مشكلة خاصة في هذا الشأن.

روابط ذات صلة

استشهاد ضابط بالشرطة الايرانية خلال اشتباك مع مثيري الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"لابيد"يعلن تشكيل معارضة قوية مقابل معسكر نتنياهو

المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يفوز بكأس العالم في باكو

عودة الهدوء إلى مدينة مريوان الإيرانية بعد أعمال شغب

شاهد.. هكذا بدأت إحتجاجات إيران وهكذا انتهت

إصابة معلمة مدرسة في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

السيد ‎نصرالله سيتحدث عصر يوم الجمعة القادم بمناسبة يوم شهيد حزب الله