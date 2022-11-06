العالم - الإحتلال

وحصل معسكر نتنياهو على أغلبية تبلغ 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في أول نوفمبر الجاري.



وأكد لابيد في القدس اليوم الأحد خلال مراسم لتكريم الزعيم الإسرائيلي الراحل اسحاق رابين الذي تعرض للاغتيال في نوفمبر 1995. وقال لابيد (58 عاما)، "سنظل نكافح حتى نعود مجددا إلى الحكومة".



وجاء حزب لابيد "هناك مستقبل" في المركر الثاني بعد حزب الليكود المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو.



وكان نتنياهو يجري اليوم الأحد محادثات غير رسمية مع شركاء محتملين في الائتلاف الحاكم، من بينهم تحالف اليمين المتطرف الذي جاء في المركز الثالي لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

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