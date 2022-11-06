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"لابيد"يعلن تشكيل معارضة قوية مقابل معسكر نتنياهو

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أنه سيشكل معارضة قوية للمعسكر الديني اليميني الذي ينتمي إليه بنيامين نتنياهو الفائز في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

العالم - الإحتلال

وحصل معسكر نتنياهو على أغلبية تبلغ 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في أول نوفمبر الجاري.

وأكد لابيد في القدس اليوم الأحد خلال مراسم لتكريم الزعيم الإسرائيلي الراحل اسحاق رابين الذي تعرض للاغتيال في نوفمبر 1995. وقال لابيد (58 عاما)، "سنظل نكافح حتى نعود مجددا إلى الحكومة".

وجاء حزب لابيد "هناك مستقبل" في المركر الثاني بعد حزب الليكود المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو.

وكان نتنياهو يجري اليوم الأحد محادثات غير رسمية مع شركاء محتملين في الائتلاف الحاكم، من بينهم تحالف اليمين المتطرف الذي جاء في المركز الثالي لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

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