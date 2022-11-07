الامن الايرانية :  اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا مرتبطين بجريمة شيراز الارهابية 

العالم - ايران

واضاف البيان الصادر عن وزارة الامن اليوم الاثنين انه بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عدد من العملاء الآخرين الذين دخلوا البلاد لتنفيذ عمليات مماثلة.

ولفت البيان الى انه تم حتى الآن اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا واضاف : جميع المعتقلين ليسوا إيرانيين ومن جنسيات أذربيجانية وطاجيكستانية وأفغانية.

وكشف البيان ان العنصر الرئيسي لتوجيه وتنسيق العمليات داخل ايران هو مواطن من جمهورية أذربيجان اقلع من مطار حيدر علييف الدولي في باكو ودخل البلاد من الحدود الجوية لمطار الإمام الخميني (ره).

وتابع البيان : وبعد وصوله إلى طهران، أعلن هذا الشخص عن حضوره للعنصر التنسيقي في جمهورية أذربيجان. وقام على الفور بالاتصال بشبكة الرعايا الأجانب لتنظيم "داعش" عبر مقر عمليات التنظيم في أفغانستان وأبلغهم بوجوده في طهران.

ولفت بيان وزارة الامن الى ان العنصر المساند لجريمة شيراز أفغاني اسمه "محمد رامز رشيدي" ولقبه "أبو بصير" ومطلق النار في العتبة المقدسة اسمه "سبحان كمروني" ولقبه "أبو عايشة" وكان طاجيكستاني الجنسية .

وختم بيان الامن الايرانية بالقول: تمت ملاحقة الإرهابيين المذكورين واعتقالهم في محافظات فارس وطهران والبرز وكرمان وقم وخراسان الرضوية. كما تم اعتقال بعضهم على الحدود الشرقية وأثناء فرارهم من البلاد.