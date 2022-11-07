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انجازات الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اسبوع واحد

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

حققت الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اسبوع واحد عدة انجازات على صعيدي الرياضة والدفاع، حيث تسنمت في الاول قمة العرش وفي الثاني رسخت موقعها على صعيدي الدفاع والفضاء .

العالم - فيديو غرافيك

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-11-2022