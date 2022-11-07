الرئيس العراقي: الجفاف المتزايد في بلدنا يشكل تحديا خطيرا لمعيشة المواطنين

العالم-العراق

وقال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال مؤتمر قمة المناخ (cop 27 ) المنعقدة في شرم الشيخ بمصر ان :"التحدي الاكبر الذي يواجهه العراق هو شحة المياه، ومؤتمر المناخ يشكل علامة مهمة"، مؤكداً ان "العراق سيعمل على توسعة المساحات الخضراء لتحجيم الاضرار البيئية".

واضاف، ان "الجفاف المتزايد في بلدنا يشكل تحديا خطيرا لمعيشة المواطنين واقتصاد الدولة، والتصحر يهدد 40% من مساحة العراق"، مستدركاً "أزمة المياه في العراق أجبرت السلطات على تقليص المساحات الزراعية، ونامل من دول الجوار التعاون مع العراق في ملف المياه".

واشار رئيس الجمهورية، الى "جدية الحكومة العراقية في التعامل مع السياسة المائية"، معلناً "العراق أكثر الدول تضرراً من الاحتباس الحراري"، مؤكداً "أهمية تبادل الخبرات بين الدول بشأن ملف المناخ".