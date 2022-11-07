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بالفيديو..هذا ما قاله الملك فيصل عن اليمن..فلماذا لم يسمعه إبن سلمان؟!

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

نشر رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن عادل الحسني مقطع فيديو قديم للملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وهو يدعو الى انسحاب القوات السعودية والمصرية من اليمن وترك اليمنيين ان يقرروا مصيرهم بانفسهم.

العالم - اليمن

وجاء في تغريدة الحسني: "وهذا ما نقوله اليوم بالحرف،خروج كل القوى الخارجية من اليمن".

ونشر مقطع الفيديو حيث يقول الملك فيصل: "اننا لا نريد شيء، الا شيء واحد وهو ان ننسحب نحن واخواننا المصريين من اليمن وان نترك لاخواننا اليمنيين حل امورهم بانفسهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تدخل لا من عندنا ولا من اخواننا في مصر ولا من أي طرف كان وهذا كل ما نطلبه".

واليكم التغريدة:

وبدأت قوى تحالف العدوان السعودي في عام 2015 عدوانها السافر على اليمن بغطاء أميركي صهيوني لنهب ثروات ومقدارت اليمن، حيث راح ضحية هذا العدوان المئات من ابناء الشعب اليميني و تشريد العديد منهم .

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