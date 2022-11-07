الاحتلال يبدأ غدًا "مناورات الطوارئ الشاملة"

العالم _ فلسطين

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال إن هذه المناورات ستنطلق عبر التدرب على عدة سيناريوهات من بينها التعرض لإطلاق الصواريخ والتسلل للمستوطنات والهزات الأرضية.

وأوضح أنها ستستمر حتى الجمعة وستسمع خلالها صفارات الإنذار في عدد من البلدات الدرزية في الجليل لمحاكاة سيناريو التعرض للصواريخ، كما سيتم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق أخرى لمحاكاة سيناريو التعرض لهزة أرضية.

وأشار إلى أنه ستفُعل مساء اليوم الاثنين صفارات الانذار في مستوطنة "أورانيت" قرب قلقيلية للتدرب على سيناريو تسلل مسلحين للمستوطنة.