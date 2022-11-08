وزير الداخلية العراقي يشكل فريقا للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي ببغداد

العالم-العراق

وأضافت المصادر أن الفريق يضم قادة كبار من وكالة الاستخبارات الاتحادية.

وأشارت إلى السفارة الأمريكية في بغداد لم تصدر أي بيان بشأن الحادثة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر امنية عراقية بأن مسلحين اغتالوا مواطنا أمريكيا في منطقة الكرادة وسط بغداد.

والمعلومات الأولية تشير إلى أن المواطن الأمريكي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في إحدى مراكز تعليم اللغات.

وقالت تقارير إن المواطن الأمريكي يدعى ستيفن إدوارد ترول 45 (عاما)، وقد تم إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء قيادته لمركبته نوع "برادو" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.