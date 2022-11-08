عبداللهيان يؤكد على سفراء البلاد مضاعفة الجهود لتحقيق استراتيجية السياسة الخارجية

العالم - ايران

وفي حوار مباشر يوم الاثنين مع سفراء وقناصل الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدول الاوروبية، أكد امير عبداللهيان على اهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية خارج البلاد من اجل تحقيق استراتيجية السياسة الخارجية للحكومة تحت عنوان "السياسة الخارجية المتوازنة، والدبلوماسية الفاعلة والتعامل الذكي"، وخاصة في الظروف والتحديات الدولية الراهنة.

ولفت امير عبداللهيان، الى ان مواجهة اي تحد تتطلب جهودا فاعلة وقوية ومؤثرة من قبل ممثليات البلاد من اجل رفع مستوى مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما اكد وزير الخارجية الايراني أن المواطنين الايرانيين المثقفين المقيمين في اوروبا يمثلون ارصدة مهمة للجمهورية الاسلامية الايرانية خارج البلاد، ولفت على الخصوص الى اهمية رفع مستوى الخدمات التي تقدم اليهم.

وخلال هذا اللقاء الافتراضي، طرح سفراء وقناصل الجمهورية الاسلامية الايرانية، آراءهم ووجهات نظرهم بشأن آخر التطورات في العلاقات الايرانية مع الدول الاوروبية.