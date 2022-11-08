العالم - سبورتي

استضافت الجزائر في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 اجتماع قمة عربية هو الأول منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، خصوصا في سوريا وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول مع الكيان الاسرائيلي.

وغاب عن القمة التي اقيمت تحت عنوان ( لمّ الشمل) القادة العرب المطبعون وعرّابهم ( بن سلمان ) بذرائع شتى .

وبعد ايام فقط من قمة "لم الشمل" التي كرست لبحث قضايا العالمين العربي والاسلامي وبمعجزة الهية زالت جميع العوائق الصحية والجوية ليهرول القادة الغائبون عن القمة ومنهم ابن سلمان، الى "قمة المناخ" المنعقدة في شرم الشيخ، املا في التقاط صورة مع اسيادهم الذين يوجهونهم يمينا ويسارا .

وكان لافتاً أن ابن سلمان غاب عن الصورة الجماعيّة للقادة المُشاركين في قمّة المناخ، وحضر مكانه وزير الدولة للشؤون الخارجيّة عادل الجبير، ولكنه توسط الصّورة الجماعيّة للمُشاركين في قمّة مُبادرة الشرق الأوسط الأخضر المُنعقدة على هامش قمّة المناخ.

هل لازال شبح خاشقجي يطارده؟ .