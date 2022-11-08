ناشط يمني: حزب الإصلاح يتحمل مسؤولية الانفجارات في مارب

العالم- اليمن

هذا وأدانت قيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب، إقدام عناصر تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي على تفجير مخزن أسلحة في معسكر ما يسمى بالمنطقة العسكرية الثالثة وما نتج عن ذلك من سقوط لضحايا مدنيين.

وأكدت قيادة المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تفجير مخزن أسلحة يحتوي قذائف وصواريخ في معسكر وسط الأحياء السكنية داخل مدينة مأرب، وترويع المدنيين، عمل إجرامي يكشف عن الصراعات والخلافات بين قوى العدوان وللتغطية على عمليات سرقة ونهب للأسلحة.



وحمل البيان مليشيا الإصلاح وتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن هذا التفجير وما نتج عنه من ضحايا مدنيين وإقلاق للسكينة العامة.



وأشار إلى أن تفجير مخزن الأسلحة يأتي بعد يومين من جريمة أخرى ارتكبتها مليشيا الإصلاح بحق قبيلة الدماشقة، حيث قصفت المنطقة بمختلف الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وأكدت قيادة السلطة المحلية أن جرائم مليشيا الإصلاح بحق أبناء المحافظة لن تمر دون حساب وعقاب رادع.