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'سوناك' و'إبن زايد' يبحثان قضايا الأمن الإقليمي

'سوناك' و'إبن زايد' يبحثان قضايا الأمن الإقليمي
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع إبن زايد، رئيس دولة الإمارات قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون بين بلديهما في مختلف القطاعات.

العالم - اوروبا

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزعيمان، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27) في شرم الشيخ.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن سوناك ناقش مع الرئيس الإماراتي قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما قضايا إيران، فضلا عن المفاوضات حول الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.

واتفق الزعيمان على مواصلة العمل معا بشكل وثيق في مجالات الدفاع والأمن والتجارة، بما في ذلك إحراز تقدم في صفقة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، العام المقبل.

كما رحبا بالتعاون في مجال انتقال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، وتطلعا إلى عقد مؤتمر (COP28) في الإمارات العام المقبل.

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