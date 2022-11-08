مؤتمر صحفي للمعارضة البحرينية في بيروت يفضح جرائم النظام البحريني

العالم - خاص بالعالم

وحمل المؤتمر عنوان انتخابات بلا نزاهة، ونظمه منتدى البحرين لحقوق الانسان. وفضح المؤتمر تجاوزات النظام لكل الاعراف القانونية والانسانية، بالاضافة الى حملة الاعتقالات والقمع بحق الشعب البحريني.



واكد المشاركون ان البحرينيين يرفضون اجراءات النظام غير الدستورية التي ينتهجها النظام بهروبه من تحقيق الاصلاحات التي تضمن قيام الدولة العادلة التي تطالب بها ثورة الرابع عشر من فبراير السلمية.



واعتبر المشاركون خطوة النظام اقامة انتخابات بغياب مكون المعارضة اجتزاء للحقوق الوطنية وامعان في سياسة الاقصاء المفضوحة.

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