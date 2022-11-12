أكثر من 20 دولة تساهم بمليارات الدولارات للحد من تداعيات الاحترار المناخي

العالم - خاص بالعالم

وفي أحدث تطورات المؤتمر المقام في شرم الشيخ والذي سيستمر حتى الـ18من نوفمبر أعلنت أكثر من عشرين دولة خلال مؤتمر المناخ (كوب27) المنعقد في مصر ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي.

وتضمن المؤتمر مبادرة 'مهمة الابتكار الزراعي (AIM)، لمضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ تصل هذه الزيادة في الاستثمار لأكثر من ثمانية مليارات دولار، مقارنة بأربعة مليارات دولار في كوب26.

وساهمت أكثر من 20 دولة بسبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة منها بريطانيا واستراليا وكندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية على ما جاء في البيان بينما وفرت المبالغ المتبقية أطراف شاركت في مسابقة في مجال الابتكار.

كذلك، أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار من أجل تعزيز إجراءات التكيف في افريقيا.

وأفاد بيان صدر من رئاسة كوب27 أن الحزمة تمثل جزءا من خطة الطوارئ الأميركية للتكيف والمرونة، مشيرا إلى قيام الادارة الأميركية بمضاعفة اسهامها في صندوق التكيف إلى مئة مليون دولار.

من جهتها أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان قيام مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى والتي تبلغ قيمتها نحو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار.

أدرج مؤتمر المناخ في نسخته الحالية للمرة الأولى مسألة 'الخسائر والأضرار' الناجمة عن تغير المناخ، على جدول الأعمال الرسمي الذي أقر الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر.

وتأتي المطالبة بهذه الآلية الخاصة لتعويض الدول الغنية الملوثة على الدول الناشئة والنامية، عن الأضرار اللاحقة بها جراء كوارث ناجمة عن التغير المناخي.

فيما لم تف الدول المتطورة بوعودها برفع مساعداتها إلى مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 للدول الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات الاحترار المناخي.

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