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آلاف المرضى اليمنيين يعانون الأمرّين جراء العدوان والحصار

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكثر من169 الف حالة لذوي الأمراض المزمنة يعيشون تحت معاناة انسانية في ظل استمرار الحصار الذي يتسبب في نقص وشحة ادويتهم المنقذة للحياة، نتيجة حظر دخول الادوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية وعدم السماح بدخولها عبر المطار.

العالم - مراسلون

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليمنية عن تأثير الحصار والعدوان على البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في البلاد.

تعقيدات وصعوبات كثيرة تواجه القطاعات الرسمية في سبيل الاستمرار بعمل البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، حيث شهد القطاع تسرب من الكادر نتيجة انقطاع المرتبات.

إضافة إلى تعطل إنتاج بعض الادوية الحيوية أو عدم الاستفادة من شحنات تصل قبيل انتهاء مدة الصلاحية جراء تأخير نقلها بسبب الحصار.

منع وحظر الادوية كان له تداعيات كارثية كتهريب أدوية غير مصرحة أو سوء تخزين اثناء نقل الأدوية التي تحتاج تبريد خاص ونقل سريع بالطائرات.

وكل ذلك يتسبب في مضاعفات مؤذية للمصابين والمرضى وأكثرهم ذوي الأمراض المزمنة الذين يعانون نتيجة انعدام أدويتهم أو ارتفاع أسعارها منذ سنوات .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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