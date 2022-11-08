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بالوثيقة.. بيان السفارة الأمريكية حول مقتل مواطن أمريكي في بغداد

بالوثيقة.. بيان السفارة الأمريكية حول مقتل مواطن أمريكي في بغداد
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت السفارة الاميركية في بغداد، اليوم الثلاثاء، بيانا حول مثقتل المواطن الأميركي ستيفن إدوارد ترويل في العاصمة بغداد مساء أمس.

العالم - العراق

وقالت السفارة في البيان، إن "بعثة الولايات المتحدة في العراق تؤكد وفاة المواطن الأمريكي ستيفن إدوارد ترويل في بغداد - العراق".

وأضافت، "نحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة. نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد على خسارتهم، ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة من خلال قنصليتنا".

وأشارت إلى أنه "احتراما لخصوصية عائلة الفقيد خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق أخر".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة العراقية أنه "ووفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأمريكي".

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات الحادث .

وفي وقت سابق، أفادت مصادر امنية عراقية بأن مسلحين اغتالوا مواطنا أمريكيا في منطقة الكرادة وسط بغداد.

والمعلومات الأولية تشير إلى أن المواطن الأمريكي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في إحدى مراكز تعليم اللغات.

وقالت تقارير إن المواطن الأمريكي يدعى ستيفن إدوارد ترول 45 (عاما)، وقد تم إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء قيادته لمركبته نوع "برادو" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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