الأساليب الاعلامية والميدانية لأعمال الشغب الاخيرة في إيران

العالم - من إيران

فقد تغيرت المفاهيم، ونتيحة لذلك، لم يعد القيام بعمل ضد بلد ما ينحصر بشن هجوم عسكري، فاللعبة الإعلامية في عالمنا اليوم لعبة خطرة فيما يتم خوض أصعبها وأكثرها تعقيدا في الوقت الحاضر ضد إيران.

منذ أكثر من 50 يوما بدأت حرب الروايات ضد إيران بصورة مكثفة وضخمة، وظفت خلالها وسائل الإعلام أو صفحات الإنترنت أساليب مختلفة لخوض هذه الحرب.

يمكن تقسيم هذه الحرب الإعلامية إلى قسمين قسم الأخبار الجادة والقاسية وقسم الأخبار الناعمة.

أحد أهم الإجراءات التي عكفت وسائل الإعلام على الترويج لها بغرض تحريض الناس هو اسلوب اختلاق عمليات القتل في سياق نشر الأخبار القاسية والجادة. إذ عمدت هذه الوسائل المعادية إلى نشر أسماء وتفاصيل أشخاص متوفين إثر أسباب مختلفة على انهم ضحايا الاضطرابات واعمال بهدف تأجيج غضب الناس وتحريضهم ضد قوات الشرطة والأمن.

وكمثال على ذلك، نشرت وسائل الإعلام هذه، نبأ وفاة السيدة نسرين قادري وزعمت كذبا أنها قتلت على يد قوات الشرطة، وتبعا لذلك قام عدد من مثيري أعمال الشغب بذريعة وفاة نسرين قادري، وهي سيدة تبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما من أبناء مدينة مريوان، قام هؤلاء الاشخاص يوم الأحد بأفعال تخريبية زعزعت استقرار وأمان مدينة مريوان.

يأتي هذا فيما نفت عائلة السيدة نسرين قادري التي كانت تعيش في طهران ودرست فرع الفلسفة، وعلى الفور، هذه الأنباء الكاذبة بشأن وفاة ابنتها. كما نفت أي شائعات بشأن مشاركة ابنتها في تجمعات احتجاجية وأعمال شغب.

أما من أجل إختلاق أجواء متأزمة وتحريض الشباب على القيام بأعمال هدامة وتخريبية نرى أن بعض وسائل الإعلام والأشخاص قد عمدوا إلى نشر أخبار ناعمة مصطنعة. ومن ضمن هذه الإجراءات والاساليب التي نفذوها نشر صور مزيفة لمدن إيرانية لا يتم فيها مراعاة الشؤون الإسلامية.

ونشر صادق صبا المدير السابق لمحطة بي بي سي الفارسية والموظف الحالي في محطة إيران انترناشيونال، صوره قال إنها تعود لمدينة رشت، في حين أن العديد من المستخدمين أخبروه في التعليقات أن هذه الصورة مزيفة وتعود للنماذج الجاهزة المتاحة في برنامج فوتوشاب، طبعا تم صنع العديد من مثل هذه الصور خلال الأيام الماضية.

وناقش برنامج "من إيران" هذه الموضوعات وسواها مع الخبير بالشؤون الإعلامية محسن مهدیان.

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