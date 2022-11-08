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أمين مجلس الأمن القومي الروسي يبدأ زيارة لطهران

أمين مجلس الأمن القومي الروسي يبدأ زيارة لطهران
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصل نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى طهران مساء اليوم الثلاثاء في زيارة تأتي تلبية لدعوة نظيره الإيراني علي شمخاني.

العالم - إيران

وبدأ نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي الروسي، زيارته إلى طهران مساء اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة رسمية من علي شمخاني، ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ومن المقرر أن يلتقي أمين مجلس الامن القومي الروسي نظيره الإيراني علي شمخاني فضلا عن كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في إيران للتباحث معهم حول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي.

ويرأس امين مجلس الأمن القومي الروسي نبكولاي باتروشيف في زيارته لطهران وفدا يضم مسؤولين من الأجهزة الاقتصادية الروسية.

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أمين مجلس الأمن القومي الروسي يبدأ زيارة لطهران

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