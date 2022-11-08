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القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين بمناطق متفرقة من البلاد

القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين بمناطق متفرقة من البلاد
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

قبضت القوات العراقية على أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

العالم - العراق

ونقلت السومرية نيوز عن بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية أنه بعمليات استباقية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية لقسمي وشعب “استخبارات وأمن” قيادة عمليات نينوى والبصرة والمقر المسيطر طوزخورماتو والفرقة الأولى والعاشرة من نصب كمائن محكمة في “البصرة والأنبار وكركوك وديالى ونينوى”، أسفرت عن القبض على 26 متهماً بمناطق متفرقة، بينهم 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة الـ 4 إرهاب، في قضاء هيت وعامرية الصمود والموصل، إضافة إلى ضبط كدس للعبوات الناسفة”.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم أن طيران الجيش استهدف الليلة الماضية مخابئ لإرهابيي تنظيم (داعش) في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين بمناطق متفرقة من البلاد

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