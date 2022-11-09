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قراءة في التدخل الاميركي السافر في الشأن اللبناني

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب السياسي جورج علم، ان الاستراتيجية الاميركية تجاه لبنان، هي استراتيجية تدميرية.

العالم - مع الحدث

وقال علم في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم، إن الإدارة الأميركية منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان واتفاق الطائف دخلت إلى لبنان من موقع الشريك الفئوي والدليل على ذلك عدم وضوح دورها في دعم الدولة اللبنانية، سوى دعمها للجيش اللبناني وذلك بتسليحه بأسلحة بالية، وبهذا لها مأرب أخرى وهي افتعال فتنة داخلية أجل لمواجهة الجيش مع حزب الله.

وبين الكاتب السياسي، أن المخطط الأميركي تجاه لبنان بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة تفكيك مؤسسات الدولة، من خلال استثمار الاستقطاب الدولي في الأزمة اللبنانية المالية، الاقتصادية، المعيشية عبر مجيء الدول صاحبة الشريكات النفطية لتضع يدها على الحقول اللبنانية، موضحا أن الموقف الذي اتخذه حزب الله في عملية الترسيم كان أبلغ رد على هذا المخطط، حيث أثبت حزب الله أنه هو الحامي للنفط وثروات والسيادة اللبنانية عندما تتقاسع الدولة.

بدوره قال الأكاديمي والباحث السياسي محسن صالح، أن تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف حول لبنان يظهر النوايا الأميركية المبية تجاه لبنان، وهي المزيد من التدخل في الشأن الداخلي اللبناني من أجل إضعاف الدولة اللبنانية وافتعال فتنة داخلية.

وأوضح صالح، أن الإدارة الأميركية بفركها الرجعي التقليدي تجاه البلدان العربية من لبنان إلى اليمن فشلت، في تنفيذ مخططها، مؤكدا أن المخطط الأميركي تجاه لبنان بات مكشوفا للبنانيين لا سيما بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اتضحت لهم ميزان القوى في لبنان ودور حزب الله الرادع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6432663

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