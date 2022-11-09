بالصورة.. عرس جماعی یمني على متن السفينة العسكرية الإماراتية!

العالم - الیمن

وفي الحفل الذي نظمه مكتب الهيئة العامة للزكاة على متن سفينة “روابي ” الإماراتية، قبل أن ينتقل العرسان إلى ساحة الرئيس الشهيد الصماد للعروض، هنأ محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، العرسان بإكمال نصف دينهم.

واعتبر إقامة العرس الجماعي الثالث رسالة لتحالف العدوان تؤكد صمود اليمنيين وثباتهم وحرصهم على تجاوز التحديات.

وأشار إلى أهمية الأعراس الجماعية لتحصين الشباب وإعانتهم على تكاليف الزواج.. مشيدا باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحرصهم على تحصين الشباب وحمايتهم من الحرب الناعمة.

فيما أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، الحرص على تنظيم العرس الجماعي الثالث الذي يأتي ضمن مهرجان العرس الجماعي لزفاف 10 آلاف و44 عريسا وعروسا، على مستوى الجمهورية، رغم ظروف العدوان والحصار.

وأشار إلى أهمية تيسير تكاليف الزواج لتحصين الشباب وحمايتهم من مخاطر الحرب الناعمة.

في عرس جماعي … محافظة إب تجتفي بزواج 628 عريساً وعروساً

في السياق، احتفت محافظة إب، بزفاف 628 عريساً وعروساً من أبناء المحافظة، ضمن العرس الجماعي الثالث بدعم من الهيئة العامة للزكاة.

وخلال الحفل الذي أقيم باستاد إب الرياضي بحضور عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، ووكلاء المحافظة جبران باشا، والدكتور أشرف المتوكل، وقاسم المساوى، ويحيى القاسمي، أشار وكيل المحافظة راكان النقيب في كلمة السلطة المحلية، إلى أن دعم هيئة الزكاة للعرس الجماعي الثالث يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالشباب ومساعدتهم على إكمال نصف دينهم.

ودعا التجار ورجال المال والأعمال والمبادرات المجتمعية، للمساهمة في تبني مثل هذه المشاريع الخيرية التي تخفف الأعباء المالية على الشباب.

من جانبه بارك وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف، للعرسان بمناسبة زفافهم .. مشيرا إلى أن الأعراس الجماعية تجسد التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع في مواجهة التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

وأشار إلى أن هذا المشروع الخيري يأتي في إطار المشاريع التي تنفذها الهيئة والتي تستهدف الفقراء والمحتاجين.. مؤكدا على أهمية تيسير تكاليف الزواج لتحصين الشباب من مخاطر الحرب الناعمة التي تروّج لها الماكينة الإعلامية لتحالف العدوان.