شمخاني : توسيع التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من اولوياتنا الاستراتيجية

العالم - ايران

واستعرض الادميرال شمخاني أبعاد الحرب الهجينة لنظام الهيمنة ضد الشعب الإيراني وآثار الحظر الامريكي الجائر، وقال: إن توسيع التعاون الثنائي والإقليمي، خاصة مع دول الجوار في المجال الاقتصادي، هو أحد الاولويات الاستراتيجية لايران.

وأشار شمخاني إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف والبيئة ، وأضاف أنه من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ينبغي إزالة العقبات في هذه القطاعات بسرعة.

كما اعتبر أنه من الضروري تعزيز التعاون متعدد الأطراف في المنظمات الإقليمية، وخاصة شنغهاي، من أجل الاستخدام الذكي لقدرات التبادل للدول الأعضاء وقال : أن خطر الإرهاب والتطرف لا يزال يهدد أمن المنطقة والعالم، ولذلك يجب استمرار وزيادة التعاون الإقليمي والدولي للقضاء التام على مخاطر هذه الظاهرة الشريرة.

وفي إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا ، قال شمخاني: إن إيران ترحب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار والسلام بين روسيا وأوكرانيا على أساس الحوار وهي مستعدة للعب دور في إنهاء الحرب.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني على إنشاء مؤسسات مشتركة ومتآزرة للتعامل مع العقوبات وتفعيل قدرات المؤسسات الدولية ضد العقوبات والدول التي تفرض عقوبات.

من جانبه أعرب أمين مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، في هذا اللقاء، عن ارتياحه لتسريع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: من خلال عقد 4 اجتماعات هذا العام، أكد رئيسا البلدين على الإرادة الثابتة لطهران وموسكو في توجيه العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي.

وإشار إلى الاتفاقيات السابقة بين مؤسستي الأمن القومي الإيراني والروسي وتحديد خارطة الطريق للتعاون الاستراتيجي خاصة في مجال التعامل مع العقوبات الاقتصادية والتكنولوجية، وأضاف: إن أهم هدف من رحلتي إلى طهران هو تبادل الأفكار والإسراع في تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى توفير آليات ديناميكية لبدء أنشطة جديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والتكنولوجيا.

وقال باتروشيف: إن تحقيق التآزر في مجال الترانزيت، وخاصة الإنجاز السريع لممر الشمال - الجنوب ، هو خطوة فعالة لتحسين نوعية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والدولي.

وشدد على متابعة الخطة المشتركة للبلدين لتكوين مجموعة صداقة من المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة مع وجود الدول التي تم فرض عقوبات غير قانونية عليها من قبل الغرب، وأضاف: الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، من خلال انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة واستخدام الحرب الهجينة تحاول فرض إرادتها السياسية على الدول المستقلة.

وفي الختام قدم امين مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية، تقريرا عن أزمة أوكرانيا وقال : منذ البداية، بذلت الإمبراطورية الإعلامية للغرب، من خلال قلب الحقائق، جهدا هائلا لحرف الرأي العام العالمي فيما يتعلق بكيفية بدء الأزمة الأوكرانية وواقعها الميداني.