عمرو أديب يحرض على الطالبات المحجبات من على قناة سعودية!

العالم- مصر

وقال أنه ليس ضد الحجاب، وليس بصدد مناقشة إن كان الحجاب حلال أم حرام. وقال “مش دي العفة” ووصف خلال برنامجه “الحكاية” المقدم على قناة “mbc مصر” لبس الإسدال بالسواد.

وتابع أن زي الطالبات في هذه المدرسة لا يتناسب مع الثقافة المصرية، موضحاً بأنه لا يفترض أن يكون لبس حجاب الطالبات في المدرسة بهذا الشكل.

واستنكر أن يكون هذا شكل مدارس مصر، وطرح تساؤلا، ما هو التعليم الذي تكتسبه الطالبات في هذه المدرسة، وما هو مصير الطالبات في المستقبل.

وقال “كيف سيربون أطفالهم، لافتاً إلى أن حديثه عن طالبات من محافظة الدقهلية. وتساءل “المدرسة دي تابعة لمن؟”.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الإعلامي عمرو أديب.

وقال مصطفى تفاعل عبر “فيسبوك” برأي آخر:” طيب ياريت كل مصر تلبس حجاب وتكون كلها مثل المدرسة”.

كما علق عبدالعزيز محمد:” أكبر فتنة في المجتمع الإعلام الفاسد العلماني، عمرو أديب حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكتب أبو محمد، ولي أمر إحدى الطالبات:” المدرسة مشهود لها بالتميز والتقدم والبنات والأهل موافقين على اللبس ده وأنا واحد منهم”.

وتابع:” إتقي الله ياعمرو وأتكلم في حاجة تفيد الناس والبلد”.