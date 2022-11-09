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شاهد..رجل يلقي بيضا على ملك بريطانيا وقرينته

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

ألقي القبض على رجل اليوم (الأربعاء) بعد إلقاء بيض على ملك بريطانيا تشارلز وزوجته الملكة العقيلة كاميلا في أثناء تحيتهما لحشد في شمال إنجلترا.

العالم - منوعات

ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، فقد أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أربع بيضات تتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن تتكسر على الأرض لدى وصولهما لحضور مناسبة في يورك. وبدا أنهما لم يتأثرا بالحادث واستمرا في تحية الناس.




واندفع أفراد الشرطة لجر متظاهر كان يهتف بشعارات. وسخر منه آخرون في الحشد وهتفوا «حفظ الله الملك».


ويقوم تشارلز، الذي اعتلى العرش في سبتمبر (أيلول) بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث، بجولة تستغرق يومين في شمال إنجلترا.

وكان قد ألقي بيض أيضاً على سيارة إليزابيث الملكية هذا العام في أثناء زيارتها لنوتنغهام بوسط إنجلترا، كما ألقى متظاهرون مناهضون لبريطانيا البيض على تشارلز خلال جولة في وسط دبلن في عام 1995.

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