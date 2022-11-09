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الأمم المتحدة: مستعدون لإرسال بعثة إنسانية إلى خيرسون

الأمم المتحدة: مستعدون لإرسال بعثة إنسانية إلى خيرسون
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، استعداد الأمم المتحدة لإرسال بعثة إنسانية إلى خيرسون فور تلقيها ضمانات أمنية.

العالم-اوروبا

وأوضحت تريمبلاي، أن طواقم الإغاثة الإنسانية جاهزة لدخول خيرسون في أي لحظة، وأنها تواصلت مع ممثلي البعثة في أوكرانيا بهذا الصدد، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن آليات إيصال المعونات قبل معرفة ما ستؤول إليه الأمور هناك.

وفي منتصف أكتوبر، أجلت السلطات الروسية السكان إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر في عمق منطقة خيرسون ومناطق روسية أخرى بسبب القصف المستمر عليها من قبل قوات كييف، وخطر حدوث فيضان في حال استهدفت كييف سد كاخوفكا الكهرومائي، لعزل القوات الروسية على الضفة اليمنى بعيدا عن المدنيين.

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الأمم المتحدة: مستعدون لإرسال بعثة إنسانية إلى خيرسون

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