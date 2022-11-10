شاهد.. خبير يؤكد ان امريكا امام تحول خطير.. ما وراء ذلك؟

خاص العالم

وقال منيمنة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان سيطرة الحزب الجمهوري على المجلسين ضيئلة جداً، ولكن حتى لو حصلوا على الاكثرية بفارق صوت واحد ضد الحزب الديمقراطي، فانهم هم من سيتولون رئاسة اللجان النيابية وتحضير جدول الاعمال لهذه اللجان، بمعنى ان هناك فائدة لهم حتى لو كانت الاكثرية بنسبة ضئيلة جداً.

واوضح منيمنة: ان هناك مراجعة جمهورية حقيقية، ومسائلة داخلية حول عدم حصول الموجة الحمراء التابعة للحزب الجمهوري على الاصوات، مشيراً الى ان الجمهوريين كانوا يأملون بتحدي التاريخ ويتمكنون من الصمود في مجلسي النواب والشيوخ او احدهما، ولكن الاحوال الاقتصادية ليست جيدة ما احدث الانكسار مجدداً في نسبة التأييد لهم.

واضاف منيمنة، ان الجواب على هذا التساؤل هو دونالد ترامب المفسد الذي لم يمكّن الجمهوريين من الحصول على المدّ الجارف الجمهوري، وذلك بسبب اختياره مرشحين لا يتمتعون بكفاءة ومناكفته لبعض المرشحين الذين كانت لديهم شعبية، معتبراً انه ونتيجة لذلك، يبدو ان الحزب الجمهوري على وشك الخروج من قبضة ترامب، حيث فاز حاكم ولاية فلوريدا بنسبة ضخمة جداً الذي حاول مراراً الطعن بترامب، فيما المرشحون الذين دفع بهم ترامب لم يفوزوا، ما يدل ان امريكا امام تحول فعلي حقيقي مؤثر، مؤكداً ان هذا التحول الخطير قد يبدل واقع الانتخابات الرئاسية الامريكية بعد عامين.