مَنْ هو مفسد انتخابات امريكا النصفية؟

العالم- ما رأيكم

ويرى مراقبون انه كان يرجح قبل اسبوعين من موعد الانتخابات الامريكية النصفية بان هنالك ما يشبه اكتساح للجمهوريين في مجلس النواب، بحيث يحصلون على اغلبية مريحة.

وقال هؤلاء، في الاسبوع الاخير عاد الجمهوريون وفازوا في مجلس الشيوخ الامريكي، نظراً لبعض العوامل المرتبطة بالداخل عبر اشارات واضحة باخفاقات سياسة جو بايدن وادارته خاصة في الموضوع الاقتصادي وارتفاع الاسعار والتضخم، معتبرين ان كل هذه العوامل لها وقع كبير على الناخب الامريكي.

بدورهم، اكد خبراء، انه لم يحسم بعد ما اذا كان الجمهوريون سيكتسحون المجلسين النواب والشيوخ، واعتبروا انه صحيح ان سيطرة الجمهوريين على المجلسين ضيئلة جداً، ولكن حتى لو حصلوا على الاكثرية بفارق صوت واحد، فانهم هم من سيتولون رئاسة اللجان النيابية وتحضير جدول الاعمال لهذه اللجان، بمعنى ان هناك فائدة لهم حتى لو كانت الاكثرية بنسبة ضئيلة جداً.

واوضح هؤلاء الخبراء، ان هناك مراجعة جمهورية حقيقية، ومسائلة داخلية حول عدم حصول الموجة الحمراء التابعة للحزب الجمهوري على الاصوات، ولفتوا الى ان الجمهوريين كانوا يأملون بتحدي التاريخ ويتمكنون من الصمود في مجلسي النواب والشيوخ او احدهما، ولكن الاحوال الاقتصادية ليست جيدة ما احدث الانكسار مجدداً في نسبة التأييد لهم.

واجابوا على هذا التساؤل، ان دونالد ترامب هو المفسد الذي لم يمكّن الجمهوريين من الحصول على المدّ الجارف الجمهوري، وذلك بسبب اختياره مرشحين لا يتمتعون بكفاءة ومناكفته لبعض المرشحين الذين كانت لديهم شعبية.

واشاروا الى نقطة مهمة، وهي ان الحزب الجمهوري يبدو انه على وشك الخروج من قبضة ترامب، بعدما فاز حاكم ولاية فلوريدا بنسبة ضخمة جداً الذي حاول مراراً الطعن بترامب، فيما المرشحون الذين دفع بهم ترامب لم يفوزوا، ما يدل ان امريكا امام تحول فعلي حقيقي مؤثر، مؤكدين ان هذا التحول الخطير قد يبدل واقع الانتخابات الرئيسية بعد عامين.

ما رأيكم..

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