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مسلحون موالون لواشنطن يحتجزون ألفي لاجئ في مخيم الركبان بسوريا

مسلحون موالون لواشنطن يحتجزون ألفي لاجئ في مخيم الركبان بسوريا
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين تديرهم الولايات المتحدة يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ ويستخدمونهم دروعا بشرية في مخيم الركبان بسوريا.

العالم - سوريا

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف: “يحتجز مسلحون ينتمون إلى جماعة مسلحة غير شرعية تسيطر عليها الولايات المتحدة أكثر من 2000 لاجئ في مخيم الركبان ويستخدمونهم كدروع بشرية”.

وأشار إلى أن اللاجئين في حاجة ماسة إلى الطعام والماء والرعاية الطبية، لكن لا يمكنهم مغادرة المخيم دون “دفع أتاوي” للمسلحين تتجاوز مدخراتهم بكثير.

وأضاف إيغوروف أن العميد بالجيش الأمريكي والممثل المفوض لقيادة التحالف إريك سترونغ، رفض الاقتراح الروسي بالسماح لفريق الخبراء التابع لمركز المصالحة بالتوجه إلى المخيم لتقييم الوضع الإنساني هناك.

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مسلحون موالون لواشنطن يحتجزون ألفي لاجئ في مخيم الركبان بسوريا

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