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وزير الشباب البحريني يزور تل ابيب ويجتمع بنظيره الصهيوني

وزير الشباب البحريني يزور تل ابيب ويجتمع بنظيره الصهيوني
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

إجتمع وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني"أيمن المؤيد" مع نظيره الصهيوني "خيلي تروبر" بحضور سفير البحرين لدى الكيان "خالد الجلاهمة"، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى الاراضي المحتلة.

العالم - البحرين

وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في مجالات القطاع الشبابي والرياضي، وتحديد فرص تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية وتبادل الوفود والمشاركة في الفعاليات الشبابية والرياضية التي تقام في كلا الجانبين، وأكد "الوزير المؤيد" أهمية العلاقات التي تربط بين الجانبين في مختلف المجالات وضرورة تعزيزها، وخاصة في مجالات الشباب والرياضة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وأطلع نظيره الصهيوني على تجربة البحرين الشبابية وأبرز الفعاليات التي تقدم إلى الشباب، كما قدم لمحة عن التطور الذي تشهده البلاد في القطاع الرياضي، وأهم المبادرات التي تطرحها المملكة لمواصلة حصد الإنجازات في القطاع الرياضي، حسب تعبيره.

وكانت حكومتا البحرين والكيان الصهيوني، وقعتا اتفاقية لتطبيع العلاقات في سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية الولايات المتحدة، فيما يحتل التطبيع الفكري والثقافي محورا أساسيا في أبعاد المخططات والاستراتيجية الصهيونية، فهو يسعى إلى تغيير المنابع المؤثرة في الثقافة، والسعي لتقبل "الكيان الإسرائيلي" كدولة ذات سيادة في المنطقة، وكمقدمة لقبولها بأساسها الأيديولوجي الصهيوني.

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وزير الشباب البحريني يزور تل ابيب ويجتمع بنظيره الصهيوني

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