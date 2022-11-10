الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس حركة أحرار البحرين لقناة العالم..

الشهابي: الانتخابات في البحرين لن تسكت الاصوات المعارضة

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي ان انتخابات البحرين حلقة من مسلسل آل خليفة من أجل القفز على الحقيقة والهروب الى الامام، لذا لن تسكت الاصوات المعارضة.

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس حركة أحرار البحرين في مقابلة خاصة تبث لاحقاً علی شاشة قناة العالم، إن نظام البحرين لديه اساليبة في العبث بالحقائق من أجل اعلان ارقام مزيفة تدل على زيادة المشاركة في الانتخابات، مؤكدا ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لن تتجاوز نسبة الـ 15 او الـ20 المئة.

وأضاف، أن الانتخابات النيابية المقررة السبت المقبل لا تمثل حلا للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، لذا لن تكون الحل الناجع الذي يبحث عنه النظام البحريني ليسكت الاصوات المعارضة.

هذا ويتصاعد الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني اجراؤها السبت المقبل يوما بعد آخر، حيث اكدت جميع القوى السياسية البحرينة المعارضة، مقاطعتها هذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته الى عدم المشاركة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير الشباب البحريني يزور تل ابيب ويجتمع بنظيره الصهيوني

آية الله قاسم: لا مشاركة في الانتخابات لئلا تتركز الدكتاتورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول إندونيسي: بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي

صفقة ضخمة تعقدها البحرين لشراء طائرات عسكرية أميركية

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

آثار الحرب في دونيتسك الأوكرانية

رئيس حركة أحرار البحرين لقناة العالم.. الشهابي: الانتخابات في البحرين لن تسكت الاصوات المعارضة

إيران تحصل على تقنية صناعة صواريخ بالستية "هايبرسونيك"