الشهابي: الانتخابات في البحرين لن تسكت الاصوات المعارضة

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس حركة أحرار البحرين في مقابلة خاصة تبث لاحقاً علی شاشة قناة العالم، إن نظام البحرين لديه اساليبة في العبث بالحقائق من أجل اعلان ارقام مزيفة تدل على زيادة المشاركة في الانتخابات، مؤكدا ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لن تتجاوز نسبة الـ 15 او الـ20 المئة.

وأضاف، أن الانتخابات النيابية المقررة السبت المقبل لا تمثل حلا للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، لذا لن تكون الحل الناجع الذي يبحث عنه النظام البحريني ليسكت الاصوات المعارضة.

هذا ويتصاعد الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني اجراؤها السبت المقبل يوما بعد آخر، حيث اكدت جميع القوى السياسية البحرينة المعارضة، مقاطعتها هذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته الى عدم المشاركة.

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