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مسيرة بالأردن رفضا لاتفاقية المياه مع الكيان الصهيوني غدا الجمعة

مسيرة بالأردن رفضا لاتفاقية المياه مع الكيان الصهيوني غدا الجمعة
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" إلى مسيرة شعبية بعد صلاة الجمعة غدا، وسط العاصمة عمّان تحت شعار "أوقفوا صهينة بلدنا، لا لتحكم الصهاينة بمياه الأردن".

العالم- الأردن

وقالت الحملة، وهي هيئة شعبية مستقلة في منشور لها عبر "فيسبوك": إن "المسيرة ردٌّ على الإمعان في مشروع صهينة الأردن، والإعلان عن توقيع اتفاقية جديدة لتسريع تنفيذ مشروع الكهرباء مقابل الماء، الذي يرهن ماءنا بيد العدو، بعد أن رهنت اتفاقية الغاز كهرباءنا بيده".

وفي وقت سابق؛ حذّرت الحملة من مخاطر قرارات الحكومة الأردنية، التي "تعمّق ارتباط المملكة واقتصادها بالتبعية لكيان الإحتلال، عبر اتفاقيتي الغاز، وربط الصناعة الأردنية بالإحتلال، وإدماج قطاعات مهنية بالتطبيع، رغم الرفض الشعبي له".

والأربعاء الماضي؛ وقع الأردن والإمارات والاحتلال الإسرائيلي مذكرة تفاهم، بشأن مشروع "الكهرباء مقابل الماء"، الذي بموجبه سينشئ الأردن محطات توليد طاقة كهربائية شمسية في الصحراء، ونقل الكهرباء للاحتلال، مقابل حصوله على مياه من محطات تحلية تابعة للاحتلال على المتوسط.

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